Полиция применила против демонстрантов в Гонконге слезоточивый газ

Полиция Гонконга применила для разгона демонстрантов в центре города слезоточивый газ, водометы и резиновые пули, сообщает AFP.

В несанкционированной акции протеста в воскресенье, 15 сентября, приняли участие десятки тысяч человек. Шествие по улицам города переросло в столкновения, когда небольшие группы активистов предприняли попытку атаковать главный правительственный комплекс Гонконга.

Полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ после того, как с их стороны в сторону правительственного комплекса полетели бутылки с зажигательной смесью и камни. ТАСС указывает, что в полицейский водомет один из активистов бросил бутылку с зажигательной смесью, которая попала в крышу машины и воспламенилась. Пламя быстро удалось потушить.

Массовые акции протеста в Гонконге продолжаются с июня. Поводом для недовольства стал закон об экстрадиции, который, как считают митингующие, направлен против диссидентов, бежавших из материкового Китая в Гонконг, который является специальным административным районом КНР. 4 сентября глава Гонконга Кэрри Лам объявила об отзыве закона, однако акции не прекращаются.

О развитии ситуации — в публикации “Ъ” «Власти Гонконга выполнили часть требований протестующих».