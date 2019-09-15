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Хоккейный клуб «Автомобилист» в Нижнекамске одержал шестую победу подряд

Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» выиграл шестую игру подряд в выездном матче в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), обыграв в Нижнекамске местный «Нефтехимик» со счетом 5:3. Игра прошла 14 сентября. От уральского клуба шайбы забросили: Обидин, Плэтт, Мозер и Доус (дважды). От «Нефтехимика» три шайбы забросил Бикмуллин.

Ранее «Автомобилист» одержал победы над «Северсталью», «Витязем», СКА, «Металлургом» и «Салаватом Юлаевым». 17 сентября клуб примет в Екатеринбурге омский «Авангард».

Как екатеринбургский клуб подготовился к сезону — в материале «"Автомобилист" въезжает в сезон»

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