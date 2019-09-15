Синоптики предупредили о похолодании и резких колебаниях давления в Москве

В Москве на следующей неделе ожидается похолодание, сообщает портал «Метеовести». В понедельник, 16 сентября, температура воздуха днем составит +10–15°С, а к пятнице, 20 сентября, она снизится до +6–11°С. В ночные часы температура может опускаться до нуля. В Московской области местами возможны заморозки до –2°С.

Отмечается, что к выходным возможны осадки. В некоторых районах может вместе с дождем выпадать мокрый снег. Однако он будет носить «исключительно символический, незначительный и мозаичный характер, и сразу же будет таять», уточнили синоптики.

Помимо этого, ожидаются резкие колебания атмосферного давления — так называемая барическая «пила», которые могут негативно отразиться на самочувствии метеозависимых людей. С понедельника по среду (16–18 сентября) атмосферное давление будет на уровне 733 мм рт. ст. К выходным оно вернется к нормальным показателям.