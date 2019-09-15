Самолет Як-42 совершил посадку в Красноярске из-за отказа двигателя

Пассажирский самолет Як-42 компании «КрасАвиа» совершил посадку в красноярском аэропорту «Емельяново» из-за отказа правого двигателя. На борту находились 116 человек, никто не пострадал. «Посадка воздушного судна прошла благополучно»,— сообщил «РИА Новости» представитель регионального управления МЧС.

Известно, что лайнер следовал из якутского аэропорта Талакан в Уфу. «После вылета у самолета отказал один из двигателей, экипаж запросил экстренную посадку в ближайшем аэропорту. Было принято решение прервать полет и посадить лайнер в Красноярске»,— рассказал «Интерфаксу» информированный источник.