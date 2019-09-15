Обозреватель ИД "Ъ" Дарья Цивина рассказывает о Bosco Michka Bar, который открылся в ГУМе.

В ГУМе, на Красной площади, дом 1, открылся Bosco Michka Bar. Место получилось модным и культовым, как и предполагает локация. Интерьер делали сестры Сундуковы — чуть состарили стены, подчеркнули высоту потолков и красоту арок световым гирляндами, так что со стороны Красной площади бар теперь светится, как нарядная елочная игрушка, наполнили зал венскими стульями и белыми глубокими диванами. В общем, стильно, смело и не как у всех.

За кухню взялся питерский ресторатор Арам Мнацаканов и вместе с бренд-шефом своего холдинга Антонио Фреза. И здесь ощущается та же идеология: меню маленькое, яркое, универсальное, со всеми необходимыми хитами, а главное — в очень точной ироничной подаче с подчеркнутой европейской простотой, но на бабушкином чешском фарфоре в цветочек. Щупальце запеченного осьминога подается в глубокой тарелке, до краев наполненной густейшим острым томатным соусом с каперсами и маслинами и огромным ломтем хрустящего хлеба, наполовину утопленным в соусе. Пицетта со страчателлой и домашними, не очень-то солеными и пряными анчоусами — на деревянной доске.

Свежайшее крудо из гребешка с отличным оливковым маслом и пьяной вишней, маринованной в граппе с сахаром, — в суповой тарелке. Как и салат из сладчайшей дегидрированной и вымоченной в своем соку свеклы, с рукколой, сыром робиоло и мороженым из васаби. Это, кстати, блюдо из меню питерского ресторана Jerom, но и Москве оно оказалось очень к лицу. Ну и без борща не обошлось, конечно, на то и Красная площадь.