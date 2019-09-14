Воронежский «Факел» и курский «Авангард» не смогли победить в 13-м туре ФНЛ

В матче 13-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) воронежский «Факел» уступил на выезде волгоградскому «Ротору» - 0:2. Причем до 71-й минуты команды не могли открыть счет. Затем хозяева в течение четырех минут провели две результативные атаки на ворота гостевой команды, сняв все вопросы о победителе.

В том же туре курский «Арсенал» на своем поле сыграл вничью с «Мордовией» из Саранска – 2:2. На 19-й минуте счет открыли хозяева усилиями защитника Кирилла Гоцука. Но уже на 32-й минуте гости сравняли. На 78-й минуте «Авангард» снова вышел вперед благодаря точному удару форварда Романа Минаева. Однако на 85-й минуте «Мордовия» опять отыгралась и затем уже не дала хозяевам в третий раз выйти вперед.

В следующем туре 21 сентября «Авангард» отправится в гости к «Нижнему Новгороду», а «Факел» примет на своем поле одного из лидеров первенства – подмосковные «Химки». Пока в турнирной таблице оба представителя Черноземья в ФНЛ находятся в зоне вылета.

О том, кто несет ответственность за результат воронежского «Факела», в материале ‘‘Ъ-Черноземье’’ «Футбольная инфраструктура является лицом любого клуба».

Андрей Цветков