В Улан-Удэ задержали подозреваемого в применении слезоточивого газа против росгвардейца

Одного из участников протестной акции в Улан-Удэ задержали по подозрению в применении слезоточивого газа против сотрудника Росгвардии. 29-летнему мужчине вменяется совершение насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ), сообщает МВД по Бурятии.

Ведомство уточняет, что 12 сентября около 02:00 участники стихийного митинга на площади Советов базировались в автобусе на пешеходной зоне. Представители правоохранительных органов попросили их покинуть транспортное средство, они выполнять эти требования отказались. Один из протестующих распылил аэрозоль из газового баллончика. В результате этого один из сотрудников Росгвардии получил ожог роговицы глаза.

Депутат народного хурала Бурятии Леонтий Красовский сообщил «МБХ-медиа», что задержанного зовут Дмитрий Хараев. «Мы считаем, что это политический заказ — сейчас пытаются выставить, что они (протестующие) сами себе газ распылили»,— заявил он.

Напомним, 9 сентября в Улан-Удэ началась стихийная акция на площади Советов. Протестующие требовали отмены результатов выборов мэра, на которых победил самовыдвиженец, врио руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков. Он набрал 52,5% голосов при явке в 34%, одержав победу над сенатором Вячеславом Мархаевым (КПРФ).

11 сентября Росгвардия разогнала митинг. По данным СМИ, силовики бросили дымовую шашку в автобус, в котором ночевали протестующие. Люди стали задыхаться и выбегать из автомобиля. Госпитализировали двух человек — депутата Народного хурала республики Баиру Цыренову и блогера Дмитрия Баирова, которых задержали после акции.

О протестах в бурятской столице читайте в материале “Ъ” «Выборы мэра Улан-Удэ вынесли на площадь».