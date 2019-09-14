Депутат Мосгордумы Соловьев объяснил свое «исчезновение»

Победивший на выборах в Мосгордуму в 3-м округе Александр Соловьев («Справедливая Россия») рассказал, почему его не могли найти после оглашения результатов выборов. По его словам, он хотел взять несколько дней отдыха и провести их с семьей. «Мне больше всего нравится версия, что меня не существует»,— сказал он в интервью РБК.

На выборах в Мосгордуму в этом же округе выдвигался его полный тезка — бывший председатель «Открытой России» Александр Соловьев. В связи с этим справоросса заподозрили в том, что он был «сполейром», который забрал часть голосов. Сам он заявил, что услышал это слово впервые в этом году. «Представители "Справедливой России" мне объяснили, что такое бывает, когда однофамильцы выходят на выборы»,— сказал господин Соловьев.

По мнению депутата, вклад «Умного голосования» Алексея Навального (господин Соловьев попал в список тех, за кого рекомендовалось голосовать для того, чтобы победить кандидата власти) в его победу оценить сложно. Он пояснил, что много общался с жителями, в частности обсуждал с ними транспортную проблему. «Есть такое понятие как "летняя тактика" — общение в основном один-на-один с избирателем. Это старый добрый способ»,— отметил Александр Соловьев. Депутат также заявил, что партия его кампанию не финансировала.

О «пропаже» депутата читайте в материале “Ъ” «Ищет милиция, а нашел “Ъ”».