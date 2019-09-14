Конгресс США потребовал от Amazon, Apple, Facebook и Google переписку их топ-менеджеров

Юридический комитет Конгресса США запросил у Amazon, Apple, Alphabet (материнская компания Google) и Facebook документы, касающиеся взаимодействий их топ-менеджеров, в том числе их переписку по электронной почте, сообщила газета The Wall Street Journal. Ведущие технологические американские компании подозреваются в доминировании на рынке, препятствовании конкуренции и вольном обращении с пользовательскими данными.

Компаниям необходимо предоставить запрошенные Конгрессом документы до 14 октября. По информации источников газеты, среди топ-менеджеров, чья переписка интересует комитет, названы руководитель Amazon Джефф Безос, глава Apple Тим Кук, основатель Facebook Марк Цукерберг, а также Ларри Пейдж, Сергей Брин и Эрик Шмидт, возглавлявшие Google на раннем этапе его работы.

Напомним, в июле 2019 года в Конгрессе США начались слушания, посвященные растущему рыночному влиянию ведущих высокотехнологичных компаний. Несмотря на возражения гигантов на выдвинутые американскими властями претензии, многие эксперты сходятся во мнении, что по итогам слушаний лидерам рынка грозит серьезное ужесточение государственного регулирования и контроля.

Подробнее о проверке читайте в материале “Ъ” «Высокие технологии попали на ковер Конгресса».