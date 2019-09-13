Жан-Мари Ле Пена обвинили в присвоении государственных средств

Основателю французской партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пену предъявили обвинение в присвоении государственных средств, сообщает AFP со ссылкой на адвокатов. Разбирательство касается дела о создании фиктивных рабочих мест в Европарламенте. Господина Ле Пена допрашивали четыре часа.

Напомним, Жан-Мари Ле Пена лишали депутатской неприкосновенности четыре раза, последний раз — в марте этого года. Следствие просило об этом еще в октябре прошлого года в рамках расследования обвинений о неправомерном использовании господином Ле Пеном средств, которые ему выделялись как депутату Европарламента.

В 2016 году, в частности, его лишили депутатской неприкосновенности по делу об антисемитских высказываниях в отношении известного французского певца с еврейскими корнями Патрика Брюэля.

Жан-Мари Ле Пен известен своими скандальными заявлениями. Так, в мае 2015 года политик публично заявил о желании отречься от своей дочери Марин Ле Пен, которая возглавила партию «Национальный фронт» в 2011 году вместо него. «Я считаю это вероломством, и, должен сказать, мне стыдно, что председатель “Национального фронта” носит мою фамилию»,— прокомментировал господин Ле Пен решение о приостановлении своего членства в партии. Поводом для исключения стало высказывание Жан-Мари Ле Пена о том, что газовые камеры были «лишь эпизодом» Второй мировой войны.