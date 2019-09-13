«МегаФон» протестировал работу стандарта 5G в России. В ходе эксперимента на современных смартфонах проводилась передача данных и пакетных соединений, загрузка файлов, голосовые и видеозвонки. Оператор цифровых возможностей довел скорость соединения 5G до рекордной отметки — почти 2,5 Гб в секунду. В текущем году «МегаФон» неоднократно демонстрировал возможности 5G в России. В июне состоялся первый международный видеозвонок из Санкт-Петербурга в Хельсинки, а в августе прошел киберcпортивный турнир c использованием этой технологии.

Американский автогигант Ford отзывает в Северной Америке почти 340 тыс. внедорожников Explorer 2017 модельного года из-за выявившихся проблем с сиденьями. Рамы передних сидений имеют острые грани, о которые могут пораниться водитель или пассажиры. Зафиксировано около 30 подобных случаев. Все эти внедорожники были выпущены на заводе в Чикаго.

Газовая компания Pacific Gas and Electric заплатит $11 млрд страховым компаниям за разрушительные пожары в Калифорнии. Согласно результатам расследования, они по крайней мере частично были вызваны упущениями компании. Таким образом, будет покрыто до 85% всех страховых заявлений по пожарам прошлого года на севере Калифорнии, в результате которых погибли 86 человек.