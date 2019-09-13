Обозреватель “Коммерсантъ FM” Петр Воронков рассказывает о том, куда можно отправиться за новыми впечатлениями в «доме на колесах».

Караванинг сегодня. Среди всех относительно новых направлений в туризме это название умиляет меня больше всего. Караванинг идет, а «собакинг» лает. Хотя, конечно, я по-доброму подтруниваю над автомобильными путешествиями большой компанией, как правило, на motor house — «домах на колесах».

Здесь главное — выбрать правильный маршрут. Бархатный сезон, время сбора урожая, наверное, самое актуальное направление — гастрономическое. Например, путешествие по Франции — это знакомством с сырами и винами. «Сырными» регионами считаются родина камамбера Нормандия и Бургундия, где был придуман любимый сыр Наполеона — эпуас. Идеальную пару мягким ароматным сырам составят местные вина. За рецептом правильной пиццы стоит съездить на юг Италии и попытаться упросить владельцев семейных ресторанчиков устроить мастер-класс. Сюда же относится и охота с собаками на трюфели. Одно дело — слушать о ней, и совсем другое — участвовать.

Караванинг осенью неразрывно связан с фестивалями и праздниками урожая. Была бы у меня сейчас возможность, не раздумывая отмахал бы аж 3 тыс. км до Ирландии. Маршрут интереснейший, он завершается в городке Голуэй на фестивале устриц в самом конце сентября. Это один из старейших устричных фестивалей в мире. Живописные шатры, стук каблуков от знаменитой джиги. Первую устрицу по традиции вскрывает мэр города, давая официальный старт празднику. И начинается полная вакханалия и обжорство моллюсками. Конечно, здесь и Guinness рекой. С ним и с напитками покрепче лучше без фанатизма. Не забывайте — это караванинг, и впереди обратный путь. Так что будьте аккуратны и учите новые слова. Вдруг пригодятся.