Короткие кредиты ушли в прошлое

В июле ставка по коротким кредитам нефинансовым компаниям оказалась на рекордно низком уровне с октября 2011 года. Этот показатель чутко реагирует не только на снижение ключевой ставки Банка России, но и на ожидание этого. Таким образом, в перспективе года есть шансы и на установление абсолютного рекорда, отмечают эксперты.

Банк России 13 сентября опубликовал данные о средневзвешенных процентных ставках по кредитам нефинансовым организациям. Оказалось, что в июле ставка по кредитам до года, составившая 8,7% годовых, была самой низкой почти за восемь лет. В октябре 2011 года она оказалась на уровне 8,6%. Наименьшее значение этого показателя приходится на июль и август 2011 года — тогда ставка два месяца держалась на отметке 7,9%.

По мнению экспертов, этот рекорд может быть побит.

«За счет удешевления фондирования и стабильности риск-премии ставкам по кредитам нефинансовым организациям еще есть куда снижаться»,— заявил “Ъ” управляющий директор агентства НКР Станислав Волков.

Впрочем, по его мнению, в ближайшие полгода снижение вряд ли превысит 0,5 п. п. Снижение может быть и более заметным. «Ставка по краткосрочным кредитам нефинансовым компаниям имеет большую эластичность к ожидаемым и фактическим изменениям ключевой ставки»,— сообщил “Ъ” директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин.

Средневзвешенная ставка по коротким кредитам нефинансовым организациям больше года превышала ключевую ставку более чем на 0,7 п. п. Более того, в июле она немного выросла по сравнению с июньским показателем — с 9,39% до 9,41%. «Ситуация, когда ставки до года выше, чем ставки на более длинном горизонте, может говорить, что участники рынка ждут снижения ключевой ставки»,— уверен Станислав Волков.

Действительно, в кулуарах Московского финансового форума глава ВТБ Андрей Костин отметил: ЦБ считает, что ключевая ставка должна быть на 2–3 п. п. выше инфляции. Таким образом, если целевая инфляция находится на уровне 4%, то ключевая ставка — в пределах 6–7%. При этом Андрей Костин допустил, что в условиях макроэкономической стабильности надбавка 2–3 п. п. к инфляции может снизиться до 1,5 п. п., тогда ключевая ставка может опуститься до 5,5%. «Но я все-таки думаю, что не ниже 6% в ближайший год уж точно, может быть, 6,5%»,— заключил господин Костин.

В Сбербанке также считают, что ЦБ продолжит снижать ключевую ставку — возможно, уже в этом году.

«На наш взгляд, если не произойдет усиления глобальной волатильности, ставка, скорее всего, будет снижена в декабре и, возможно, в марте»,— говорится в аналитическом обзоре «Сбербанк КИБ». С таким прогнозом согласны и в РФПИ. «В годовом выражении темпы инфляции снизились с 4,3% до 4,25%, оставаясь в рамках наших ожиданий. Шансы увидеть уровни 3,6–3,8% к концу года довольно высоки с последующим снижением вплоть до 3% и ниже в первом полугодии 2020 года,— говорится в отчете фонда.— Поэтому цифры по-прежнему допускают возможность дальнейшего снижения ставки ЦБ еще на 25 б. п. в декабре, до 6,75%, а в 2020 году не исключаем ее сокращения вплоть до 6–6,25% во втором полугодии 2020 года».

Рассматривать самые оптимистичные прогнозы все же не стоит. «В оценку нейтральной ставки входит не текущая инфляция, а ожидаемая инфляция — 4%, потому что это наша цель»,— заявил в кулуарах Московского финансового форума глава департамента ДКП Банка России Алексей Заботкин. По его мнению, 4% — наиболее адекватная оценка ожидаемой инфляции и у ЦБ есть достаточно инструментов, чтобы возвращать инфляцию к цели. Но даже такое снижение, полагают эксперты, позволит установить новый рекорд минимального уровня ставок по кредитам компаниям до года.

Максим Буйлов