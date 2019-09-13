20 тыс. человек остались без электричества из-за пожара на подстанции в Петербурге

20 тысяч человек остались без электричества из-за возгорания на трансформаторной подстанции «Восточная-коммунальная» в Красногвардейском районе Петербурга. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

По данным «Ленэнрего», для отключенные от электроэнергии жилые дома запитают по резервным схемам. В Красногвардейский район направлены дизель-генераторы. Пожар на подстанции в настоящее время тушат по 1бис.

Из-за перебоев в электроснабжении предыгровое шоу перед матчем СКА с ЦСКА в Ледовом дворце перенесли на перерыв.