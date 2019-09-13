«Время играет против Владимира Зеленского»

Будем бороться за Крым и не только словами: Владимир Зеленский обещает вернуть полуостров в состав Украины. Однако президент отказался раскрыть подробности своего плана, сославшись на то, что вопрос очень сложный. Кроме того, Зеленский заявил, что работает над формулой урегулирования в Донбассе. При этом он против ввода в зону конфликта международных миротворцев. Украинский лидер также призвал Запад продолжать санкционное давление на Россию. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Зеленский рискует провалить мирный процесс.

Владимир Зеленский выступил на форуме «Ялтинская европейская стратегия». Это ежегодная конференция по поддержке западного курса независимой Украины. Раньше действо проходило в бывшей резиденции российских императоров — Ливадийском дворце в Крыму. Однако в 2014 году после известных событий конференция переехала в Киев. Сейчас после победы на выборах молодого энергичного президента внимание к форуму особенное.

При этом необходимо учитывать, что сам статус мероприятия не предполагает, скажем так, каких-либо реверансов в пользу России. Скорее, наоборот, Зеленский должен продемонстрировать незыблемость западного курса Украины, с которого она никогда не свернет. И понятно, нужно показать, кто есть настоящие союзники молодого вольного государства. Поэтому и риторика Владимира Александровича соответственная: санкции продолжать, спасибо Америке за военную помощь, которая была недавно разблокирована. И Крым вернем — понятно, что это непросто. Но план есть, какой — не скажем, вопрос слишком сложный. И вот интрига: за полуостров будем бороться и не только словами — на этом пауза — зал заинтригован. Однако продолжение не следует. Думайте сами.

В Москве реагируют, причем, что касается санкций, реакция на самом высоком кремлевском уровне — это неконструктивная риторика. Но вот ближе к делу, Зеленский комментирует проблему Донбасса. Он против ввода международных миротворцев в зону конфликта. На границу с Россией — пожалуйста, на линию разграничения или линию фронта — нет. Это понятно, ввод миротворцев будет означать, что конфликт остается замороженным, а ДНР и ЛНР фактически признаются независимыми субъектами. Что здесь интересно? С этой идеей буквально носился спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. Он встречался с российским коллегой Владиславом Сурковым, шли таинственные переговоры, и вот все, получается, зря. По идее, Волкера надо отзывать. Его миссия провалилась. Но Вашингтон на этот счет молчит.

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Но возвращаемся в форуму в Киеве. Перед журналистами выступает Леонид Кучма, представитель Украины в контактной группы ОБСЕ и бывший президент Украины. Он комментирует так называемую формулу Штайнмайера. Считается, что этот план мирного урегулирования поддерживает Москва. Ее суть в том, что сначала выборы в Донбассе под эгидой Украины, потом — особый статус региона, но в составе республики, плюс всеобщая амнистия для тех, кто воевал. Зеленский, скорее всего, это не поддержит, говорит Кучма. Потому что фактически это означает федерализацию Украины, с чем Киев категорически не согласен. Что тогда обсуждать? Некая формула есть, говорит в свою очередь Зеленский, вернее, она прорабатывается.

Тем временем есть смысл посмотреть за окно: уж осень в разгаре, прошли две недели сентября. Когда же состоится тот самый поворотный саммит в «нормандском формате» и встреча Зеленского с Путиным, пока непонятно. И главное, есть большие сомнения относительно того, что на нем будет что обсуждать. Пока что никаких прорывных идей не видно. Зачем тогда время тратить, если говорить не о чем?

Физически невозможно за месяц сделать то, что не смогли за пять лет. Кавалерийским наскоком здесь не решить. Слишком сложный вопрос.

Это очень плохо для молодого президента. Время играет против Зеленского. Сейчас он на коне — захватил инициативу. Нельзя сбавлять обороты и сползать в болото бесконечных бессмысленных переговоров. Тогда он растеряет преимущество, а за ним и рейтинг. В итоге повторит судьбу Порошенко. Рискует Владимир Александрович. К тому же его может подвести головокружение от успеха с обменом пленными. И главное, нельзя недооценивать соперника. Он очень опытный и искушенный. Впрочем, шансы пока еще есть — чудеса иногда случаются.