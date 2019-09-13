The Bell: «Яндекс» запускает инвестиционный сервис с ВТБ

«Яндекс» запускает новый финтех-сервис — «Яндекс.Инвестиции» в партнерстве с ВТБ, сообщает The Bell со ссылкой на источники. Сервис будет рассчитан, в том числе на непрофессиональных инвесторов, которые смогут покупать акции, другие ценные бумаги и финансовые инструменты. Представитель «Яндекса» сообщил, что компания «постоянно экспериментирует и работает с разными идеями», но пока не готова рассказать ничего конкретного. В ВТБ на запрос оперативно не ответили.

Подобные сервисы для непрофессиональных инвесторов есть у банка «Тинькофф», Альфа-банка и Сбербанка.

Согласно ранее проведенному “Ъ” опросу среди крупнейших брокерских компаний, у большинства клиентов-физлиц наметилась тенденция к уменьшению среднего размера их счета. Это связано по большей части с притоком новой категории инвесторов, только начинающих использовать инструменты фондового рынка, в том числе приходя на него через онлайновые каналы продаж. Эксперты полагают, что в ближайшей перспективе маржинальность розничного брокерского бизнеса будет снижаться, однако через несколько лет рынок «отыграет свое» за счет роста объемов операций и эффективности деятельности.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Счет на вырост».