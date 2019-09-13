Владимир Жириновский сделал властям Татарстана «комплимент» — отделение ЛДПР

В татарстанском отделении ЛДПР не считают, что Владимир Жириновский, выступая в Госдуме, оскорбил жителей Казани и Татарстана. Об этом «Ъ-Казань» сообщил глава отделения Владимир Сурчилов.

«Что сказал Жириновский в своей речи от трибуны Госдумы? Сказал, что все хотят жить так как в Казани. Он чем обидел народ или руководство Татарстана? Ничем. Казань богатый и красивый город? Да. Есть в мегапроектах в области спорта или науки вклад из федерального бюджета? Есть, существенный. Есть сопоставимые вложения в регионы центральной России? Нет, кроме Москвы, конечно. В федеральный бюджет 70% доходов сдает только Татарстан? Нет, все сдают»,— говорится в заявлении отделения партии. Местный партийцы уверены, что «в выступлении Жириновского не было ни слова про бюджетный процесс, бюджетное донорство, оценок народа или местных начальников»: «Было про то, что все хотят как в Казани. Был упрек в первую очередь федеральным начальникам, что не хотят поддерживать центральную Россию, русские области».

В татарстанском отделении ЛДПР подчеркивают, что «лучших рекламы и комплимента трудолюбию народа Татарстана и лоббистским способностям Президента Татарстана и его команды, чем речь Жириновского сложно себе представить».

Напомним, на первом осеннем заседании Госдумы Владимир Жириновский сказал: «Завалили Казань, Северный Кавказ деньгами, а потом удивляетесь, что в русских областях меньше рожают! Это чудовищно! Дайте русским столько же, сколько другим! Вы же русский парламент, а раздаете национальным регионам больше.

Власти Татарстана назвали «глупостью» и «провокацией» эти высказывания.

Кирилл Антонов