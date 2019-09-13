В Кремле заявили, что оценивают ситуацию с выборами в Петербурге, ориентируясь на ЦИК

В администрации президента РФ заявили, что при оценке прошедших в Петербурге муниципальных выборов ориентируется на Центральную избирательную комиссию. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Главный контроль осуществляется именно ЦИКом, выводы делаются ЦИКом. Нам неизвестно о том, что имеют место какие-то ситуации, которые могут хоть как-то поставить под сомнение выборы, которые состоялись в Питере»,— цитирует господина Пескова РИА Новости.

При этом представитель Кремля добавил, что «возможными шероховатостями» также занимается Центризбирком, «причем занимается достаточно активно».

Напомним, что на муниципальных выборах в Петербурге зафиксировано множество нарушений. Некоторые ИКМО до сих пор не утвердили результаты голосования. Во многих из них продолжается пересчет голосов, сопровождаемый различными инцидентами.