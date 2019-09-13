Подарки в METRO Выиграйте 55 000 рублей за покупки в METRO

С 5 сентября по 16 октября 2019 года оплачивайте покупки* картой Mastercard® АО Райффайзенбанк в торговых центрах METRO и участвуйте в розыгрыше 55 призов** по 55 000 рублей.



Для участия в акции необходимо совершить покупку на сумму от 5555 рублей с НДС в одном чеке в торговых центрах Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга или на сумму 3555 рублей в остальных ТЦ, получить купон на кассе и зарегистрировать реквизиты чека на сайте.

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