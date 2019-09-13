Из-за парада техники городских служб перекроют Садовое кольцо

Центр организации дорожного движения Москвы предупредил о полном ограничении движения на дорогах города 13–15 сентября в связи с проведением парада техники городских служб.
С 21:00 13 сентября будет перекрыто движение на проспекте Академика Сахарова от улицы Садовой-Спасской до Докучаевского переулка. Дорогу откроют только 15 сентября в 20:00.
Также с 21:00 до 15:00 14 сентября будет закрыт участок от улицы Садовой-Спасской до Сретенского бульвара.
Сегодня же в 21:00 закроют дублер Садового кольца от 1-го Коптельского переулка до проспекта Мира. Движение по этому участку возобновится в 0:00 15 сентября.
14 сентября с 9:00 до 15:00 перекроют движение по Садовому кольцу.
Кроме того, 14 сентября с 5:00 до 15:00 закроют улицу Каланчевскую: движение будет ограничено с улицы Садовой-Спасской до Орликова переулка.
Также с 0:00 до 9:00 в этот день будет перекрыто движение по Мясницкой улице — от улицы Садовой-Спасской до Сретенского бульвара.
Парад городской техники pic.twitter.com/hxAPwmyxli— ЦОДД (@gucodd) 13 сентября 2019 г.
просмотров: 146512
просмотров: 118751
просмотров: 88442
просмотров: 82335
просмотров: 77325