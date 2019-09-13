Власти США раскрыли имя одного из подозреваемых саудовских граждан по делу о терактах 11 сентября

Федеральное бюро расследований (ФБР) по решению администрации США раскрыло юристам, которые представляют интересы родственников людей, погибших в терактах 11 сентября 2001 года, имя некоего саудовского чиновника, содержащееся в засекреченном докладе ведомства от 2012 года о ходе расследования. Как отмечает The Wall Street Journal, родственники погибших на протяжении многих лет добивались от руководства США раскрытия данных этого секретного доклада, чтобы иметь возможность использовать их в рамках иска о содействии координированию терактов 11 сентября против Саудовской Аравии. Власти США уступили, но раскрыли лишь имя одного человека в интересах следствия.

Адвокат группы родственников Джеймс Крейндлер сообщил, что имя, раскрытое властями, не стало для них чем-то неожиданным. При этом он отказался сообщить больше подробностей об этом человеке. Адвокат отметил, что группа, интересы которой он представляет, подаст ходатайство об отмене охранного судебного приказа, защищающего данные доклада от рассекречивания, и будет добиваться раскрытия более широкой информации. В ФБР подчеркнули, что саудовский чиновник упоминается в докладе лишь в связи с тем, что на том этапе расследования терактов 11 сентября бюро рассматривало соответствующую версию, и это упоминание «не является объективной констатацией факта».

11 сентября 2001 года 19 террористов из «Аль-Каиды» (запрещена в РФ) захватили в США четыре пассажирских авиалайнера. Два из них террористы направили на башни Всемирного торгового центра — самые высокие на тот момент здания в Нью-Йорке. Третий самолет террористы направили на здание Пентагона, четвертый — в сторону Вашингтона. В результате терактов погибли около 3 тыс. человек.

В 2015 году ЦРУ рассекретило серию документов о расследовании теракта.

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Алена Миклашевская