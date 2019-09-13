Рублевым депозитам подбирают альтернативы

Рублевые депозиты стремительно теряют привлекательность. В начале сентября средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших банках России снизилась до 6,7%. При этом инфляция по рисковому сценарию ЦБ в следующем году может достичь уровня в 7-8%, что фактически нивелирует прибыль от банковских вкладов.

С учетом высокой вероятности рецессии мировой экономики в следующем году, реализацию рискового сценария нельзя исключать, говорит независимый финансовый аналитик Александр Головцов: «Рисковый сценарий, в общем, на то и рисковый, чтобы его вероятность была меньше 50%. Повышенную вероятность реализации рисков в этом году можно учитывать, размещая некоторую долю средств, меньшую, в какие-то страховые инструменты, связанные с золотом или с иностранными валютами, с долларом в первую очередь. Но все-таки это скорее страховка от риска, не как базовая часть портфеля».

В странах с развитой экономикой депозитные вклады давно перестали быть эффективным финансовым инструментом. Но какие альтернативы есть у людей с капиталом? Жители США и Европы вкладывают деньги в фондовые рынки, отмечает финансовый аналитик Василий Олейник, и россиянам к ним тоже придется присмотреться: «Ладно в России — у нас ставка по депозитам — 6,5%. Возьмем Европу, там ставки — 0%, в Америке — близки к 2%.

Поэтому в Европе и Америке почти все работоспособное население имеет счета на фондовом рынке, потому что депозиты в банке ничего не дают.

Дивиденды у многих акций там действительно неплохие — в 2-5 раз больше, чем депозит. И та же тенденция у нас происходит уже два года. Если ставка будет снижаться, мы увидим приток клиентов на фондовый рынок».

В России также наметился тренд на повышение интереса к фондовому рынку. По данным “Ъ”, выручка брокеров в первом полугодии выросла на 20% по сравнению с прошлым годом. Частные инвесторы открыли за полгода более 620 тыс. счетов. Сейчас наиболее близкий к депозитным вкладам финансовый инструмент — это фонды денежного рынка и короткие государственные облигации, считает независимый финансовый аналитик Наталья Смирнова: «Есть фонды денежного рынка. На нашем российском рынке это ETF и money market FXMM и FXCD. FXCD — это долларовый на короткие казначейские бумаги, а FXMM — это на короткие облигации, то есть это максимально близкое к депозиту, но здесь нет гарантии безубыточности. Все равно могут быть небольшие просадки, и это короткий структурный продукт с полной защитой капитала, например, на месяц, на три, максимум на год. Но здесь есть риски. Чтобы сохранить полную защиту в структурных продуктах, нужно сидеть до конца, до погашения. Если деньги потребуются раньше, никто не гарантирует, что вы вытащите ровно столько же, сколько туда внесли, поэтому это условная альтернатива депозиту».

Минфин тем временем рассчитывает привлечь большее внимание инвесторов к так называемым «народным» облигациям федерального займа. В конце августа ведомство объявило о смягчении условий для покупки бумаг. Решено снизить минимальную сумму вхождения с 30 до 10 тыс. руб., а также упразднить комиссию при покупке и предъявлении облигаций к выкупу.

ОФЗ доступны для покупки со 2 сентября до конца февраля следующего года.

Кирилл Абакумов