Брокеры ударили по счетам

Первая половина 2019 года стала очень успешной для брокеров: выручка выросла на 20%, до 15,5 млрд руб., на фоне хорошей конъюнктуры фондового рынка, а также растущей популярности частных инвестиций. В ответ на потребности широкой розницы брокеры активно развивают сопутствующие бизнесы — услуги доверительного управления и агентские.

“Ъ” оценил результаты финансовой деятельности брокерских компаний по итогам первого полугодия. Суммарная выручка 58 компаний, имеющих брокерскую и сопутствующие лицензии, за отчетный период составила 15,5 млрд руб., что более чем на 20% выше показателя аналогичного периода 2018 года. Выручка 15 крупнейших компаний, раскрывших подробные бухгалтерские отчеты, выросла на 17,4%, до 9,3 млрд руб.

Ключевое влияние на доходы брокерских компаний оказали благоприятна ситуация на фондовом рынке, а также активное привлечение в инвестиционные продукты частных инвесторов.

В первом полугодии индекс Московской биржи вырос почти на 19%. При этом общее число уникальных брокерских счетов, по данным биржи, увеличилось на 627 тыс., до 2,64 млн штук.

Основную долю составили счета частных инвесторов (открыто более 620 тыс. счетов), чье общее число достигло 2,58 млн. В таких условиях выручка от оказания брокерских операций выросла у крупнейших компаний на 19%, до 7,1 млрд руб. «Все больше клиентов рассматривают фондовый рынок в качестве площадки для размещения денежных средств. Инвестирование становится более простым и понятным процессом с развитием цифровых технологий, и это является важнейшим драйвером роста сегмента»,— отмечает главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции» Владимир Потапов.

Активное привлечение частных инвесторов на фондовый рынок положительно сказалось и на доходах компаний от агентских услуг. По оценкам “Ъ”, выручка от данного вида деятельности выросла более чем на 80%, до 313 млн руб., и заняла третью строчку в доходах брокеров. Больший вклад вносят консультационные доходы, однако они снизились за отчетный период на 15%, до 1,2 млрд руб. «В связи с тем, что конкуренция на брокерском рынке высокая, многие компании предлагают новые эксклюзивные продукты, частные инвесторы осознают их преимущества по сравнению с самостоятельной торговлей»,— отмечает руководитель отдела развития продаж продуктов управления активами ИК «Атон» Евгений Никитин. По мнению гендиректора ИК «Фридом Финанс» Тимура Турлова, рост непрямых комиссионных доходов может говорить и о том, что рынок продолжает не только укрепляться, но и укрупняться. «Небольшие игроки не в состоянии самостоятельно предлагать те или иные услуги напрямую и вместо этого продают продукты и услуги других компаний бизнеса»,— отмечает господин Турлов.

Незначительный прирост доходов отмечен в сегменте оказания услуг маркетмейкера (поддержание ликвидности биржевых активов). По оценкам “Ъ”, компании заработали на этом направлении только 212 млн руб. (+4,8%). По словам Евгения Никитина, вознаграждение от маркетмейкерства растет слабо, так как базовый доход от этого вида деятельности невысокий и напрямую зависит от новых бумаг на бирже.

Брокеры ожидают роста выручки и во втором полугодии.

«На рынок приходит много новых игроков. Стабильный доход, который обеспечивает фондовый рынок в последние годы, должен привести к оживлению и доверительного управления»,— отмечает Тимур Турлов. Участники рынка ожидают более активного продвижения таких услуг брокерскими компаниями. По мнению финансового директора General Invest Александра Рыбакова, «именно это направление бизнеса будет показывать наиболее динамичные результаты прироста в ближайшие три-пять лет».

Виталий Гайдаев, Дмитрий Ладыгин