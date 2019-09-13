Избранному от ЛДПР депутату Татарстана «было обидно» за слова Жириновского о Казани

Избранный депутат Госсовета Татарстана от ЛДПР по Менделеевскому одномандатному округу Эдуард Шарафиев не согласился с речью лидера партии Владимира Жириновского, который считает, что «Казань завалили деньгами». Господин Шарафиев заявил, что «не видел, чтобы кто-то в Татарстане жировал или был завален деньгами, передает «Бизнес Онлайн».

По его словам, он получил много сообщений от голосовавших за ЛДПР депутатов, которые выразили недоумение в связи с высказыванием Владимира Жириновского. После этого он не мог не высказать собственную позицию по этому поводу. «Татарстан – это регион-донор. И он отдает 70% налогов и сборов в госбюджет. Тогда возникает вопрос: кто и кого заваливает деньгами?» — недоумевает депутат.

При этом господин Шарафиев сказал, что не намерен после такого инцидента класть партбилет на стол, хотя «за партию ему обидно». Тем не менее, он выразил надежду, что больше таких слов в адрес республики не будет, а конструктивную работу удастся продолжить.

Ранее сообщалось, что власти Татарстана считают «глупостью» и «провокацией» высказывания Жириновского про Казань.

"Ъ-Казань"