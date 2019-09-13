С премьер-министра Чехии сняли обвинения в финансовых махинациях

Прокуратура Чехии прекратила уголовное дело в отношении премьер-министра страны Андрея Бабиша, а также членов его семьи и других лиц, сообщает Reuters. Его обвиняли в финансовых махинациях с дотациями из фондов Евросоюза.

Уголовное дело было возбуждено в 2017 году. Следствие полагало, что господин Бабиш организовал схему, в результате которой в 2010 году были незаконно присвоены 50 млн крон (почти €2 млн по нынешнему курсу). Фирма «Гнездо аиста», владельцем которой он является, запросила дотации у Евросоюза, обозначив себя как малое или среднее предприятие. Правоохранительные органы посчитали, что это не соответствует действительности. После расследования обвинения были сняты.

Напомним, вскоре после скандала вокруг премьер-министра, в январе 2018 года, правительство Чехии ушло в отставку. Накануне парламент выразил ему недоверие.

Подробнее о коррупционном скандале — в материале “Ъ” «Правительство Чехии ушло в отставку».