Кухня: сердце или аппендикс квартиры

С ростом числа сервисов доставки еды на дом обозначилась тенденция — многие горожане отказываются от кухонь в квартирах и домах. Если раньше кухня была сердцем квартиры, то сегодня превращается скорее в ее аппендикс. Тренд особенно ярко проявился в Нью-Йорке, Гонконге, Париже и Лондоне. Почему это происходит, ждет ли такой «квартирный» поворот жителей российских городов и как это связано с изменением поведения потребителей, разбирался «Коммерсантъ Стиль».

Сакральное место

Если рассматривать традиционное значение кухни в жизни человека по географическому принципу, то мы получим разноплановую картину. Во Франции, например, на кухне не принято есть, а только готовить, поэтому и кухни здесь небольшие. В США кухня, гостиная и столовая часто объединены, чтобы тот, кто готовит, тоже мог принимать участие в беседах, не отвлекаясь от процесса приготовления еды. Напротив, советский лайфстайл характеризовался в том числе и особой ролью кухни: здесь собирались не только, чтобы поесть и выпить, но и откровенно поговорить и попеть. Именно здесь впервые звучали тексты бардовских песен, велись диссидентские и философские разговоры. Однако с изменениями в образе жизни горожан, когда счет времени идет порой на минуты, роль кухни в личном пространстве переосмысливается.

Жители больших городов все чаще отказываются от кухни. По разным причинам — кто-то не привык питаться дома и ходит только в рестораны и кафе, а кто-то просто не успевает готовить и заказывает доставку, где есть огромный выбор самых разных блюд.

Исследование британской компании LABC Warranty, занимающейся страхованием новостроек, показало, что площадь кухонь в британских домах уменьшилась на 13%. В последний раз такие показатели были 80 лет назад. А исследование швейцарского инвестиционного банка UBS говорит о том, что большинство блюд, которые мы сегодня готовим на собственной кухне, к 2030 году будет привозить доставка из ресторана или из местной общественной кухни.

А что же ждет Москву? Возможно ли, что жители российских мегаполисов рано или поздно откажутся от такой важной не только в бытовом, но и в символическом плане части квартиры, как кухня? По данным исследования Deloitte «Потребительский сектор в России», в среднем каждый второй россиянин в возрасте от 18 до 35 лет уже имеет опыт заказа еды через интернет, а в среднем россияне делают около трех заказов в месяц, и это лишь средние данные по стране. С запуском сервисов Delivery Club и «Кухни на районе» жить действительно стало проще. В первом случае можно заказать любое блюдо из множества ресторанов, а во втором — выбрать из более 3 тыс. рецептов и получить домашнюю еду «из-под ножа» за 25 минут.

И снова миллениалы

«Коммерсантъ Стиль» выяснил у экспертов, останется ли в квартирах будущего кухня, поговорил с крупными игроками рынка доставки еды и архитекторами.

АЛЕКСЕЙ БЕЛОУСОВ

Руководитель по внешним коммуникациям Delivery Club

— В этом году наша выручка выросла на 48% по сравнению с 2018-м и составила 1,9 млрд руб. А по итогам 2020-го мы рассчитываем удвоить выручку по сравнению с предыдущим годом. Это — иллюстрация быстрого роста рынка доставки на примере нашей компании. Внешние источники тоже оптимистичны. Если говорить о распределении заказов по дням недели, то пик приходится на пятницу и субботу. Если о распределении по времени суток, то на периоды с 12:00 до 14:00 и с 18:00 до 20:00. Но есть важный момент. Эти пики постепенно сглаживаются. На заре рынка доставка еды в глазах пользователей была в первую очередь способом организовать вечеринку или в лучшем случае офисный обед. Несколько лет назад процесс начал меняться, мы называем это «culture shift». За этим термином скрывается изменение поведения потребителей, в результате которого доставка становится для них ежедневным способом экономии времени. А этот ресурс сегодня стал достойным эквивалентом деньгам.

У таких потребителей границы использования доставки шире — они вполне могут заказать в офис завтрак, а вечером — домашний семейный ужин. Поколение миллениалов особенно настроено на экономию времени и решение бытовых вопросов сторонними ресурсами. Они разделяют принципы шеринг-экономики и осознанного потребления. Более того, сложные блюда, как правило, дешевле заказать, чем приготовить. Это связано с тем, что рестораны покупают продукты в больших объемах и по оптовым ценам.

Кухни, пожалуй, останутся, но их размерам, обустройству, количеству бытовой техники и другим важным в недалеком прошлом параметрам активные пользователи доставки точно будет уделять меньше внимания.

КИРИЛЛ РОДИН

Сооснователь и маркетинговый директор «Кухни на районе»

— «Кухня на районе» — сервис быстрой доставки еды из-под ножа. Мы уже открыли 23 кухни по всей Москве, чтобы свежая еда добиралась до заказчика максимально быстро. Сейчас в среднем 24 минуты проходит от момента заказа до момента появления блюда на вашем столе. На выходе получается еда, которая закрывает «пробел» в будние дни, когда у занятых людей нет возможности готовить, или вечером, когда уже не осталось сил после работы. Мы делали этот проект для себя, хотелось, чтобы обычная еда хорошего качества материализовалась напротив тебя с помощью нажатия пары кнопок.

Люди просто переложили на нас готовку еды, и поэтому наш основной конкурент — сам клиент. Если он захочет готовить, мы его потеряем. Один мой товарищ, например, все грозится выкинуть холодильник, в котором лежит только два йогурта, хотя это не канонический холостяцкий холодильник: у него есть жена и двое детей. Мы как виртуальная «мама на районе», готовим еду с любовью, а набор блюд — коллаборация мамы и гастроэнтузиаста: борщи, пельмени, макароны с сосисками, а еще суп «Том Ям», паста «Карбонара», поке и другое.

По моим ощущениям заказывать еду выгоднее. Когда я готовлю сам, я никогда не могу рассчитать точно, сколько продуктов мне понадобится, и обязательно что-то останется. К тому же доставка — это разнообразие. В нашей базе 3100 рецептов, которые мы ротируем каждую неделю.

Дом «переходного типа»

В Москве сейчас заканчивается реновация памятника конструктивизма — Дома Наркомфина работы архитекторов Моисея Яковлевича Гинзбурга и Игнатия Францевича Милиниса. Архитекторы задумали здание, как дом «переходного типа», где оставалась приватная часть жилища с жилым и общественным корпусом. В первом располагались не квартиры, а двухэтажные компактные ячейки, экипированные как обычные квартиры, а в общественном корпусе жители дома могли посетить столовую, кафе, спортзал или библиотеку. Хотя в квартирах жилого корпуса была обустроена кухня. Архитектор Алексей Гинзбург, занимающийся реставрацией дома, рассказал, что изменится в Доме Наркомфина и почему его устройство идеально вписывается в сегодняшние реалии.

АЛЕКСЕЙ ГИНСБУРГ

Архитектор, основатель архитектурного бюро «ГИНЗБУРГ Архитектс»

— Наша основная задача в процессе реставрации Дома Наркомфина заключалась в том, чтобы не допустить принципиальных изменений оригинального проекта, целью которого был удобство в быту и гармоничное развитие его жителей. Суть этого дома в том, что он абсолютно адекватен и созвучен современным требованиям. Это визионерская архитектура, которая сформулировала ответы на запросы человека, которые были важны в 1920-е годы, но также не потеряли актуальности и сегодня. Уклад жизни в этом доме понятен и соответствует сегодняшним чаяниям, что хорошо видно по восприятию тех людей, которые собираются в нем обустроиться. Современные инженерные системы прокладываются по их историческим трассам, они спрятаны в стенах и перекрытиях. Сами квартиры оформлены современно минималистично.

Кухни в доме, несмотря на различные слухи, были запланированы и реализованы во всех квартирах. Столовая в коммунальном корпусе Дома Наркомфина решала только часть задач. Функции, которые существовали в коммунальном корпусе раньше, сегодня могут измениться незначительно, но сам корпус и дальше будет оставаться общественным пространством так, как это было задумано М. Я. Гинзбургом. Если говорить о жилом корпусе, то надо понимать, что его ячейки были полноценными и полностью укомплектованными квартирами, где была продумана каждая бытовая мелочь. Одно из определений дома — «социальный конденсатор» — верно отражает симбиоз частных и общественных пространств в Наркомфине.

Если говорить о трендах в недвижимости, то я не думаю, что мы чем-то сильно отличаемся от других стран. В нашем проекте ЖК «Баланс» мы делаем «еврокухни» с объединенной кухней-гостиной. Это связано с тем, как активные горожане хотели бы организовать быт. Работающий 30-летний человек, безусловно, посвящает любимому делу большую часть времени и на приготовление еды его не хватает, но тем не менее кухня ему необходима. Я сам, например, не хотел бы жить в квартире без кухни. Я не очень люблю доставку еды, хотя иногда и пользуюсь ей, небольшая кухня точно нужна в доме, чтобы что-то приготовить: это одновременно и удовольствие, и комфорт. Компактность современной кухни и возможность новейшего оборудования позволяют правильно организовать пространство, отвечающее всем потребностям современного жителя мегаполиса.

Эволюция квартир

Если посмотреть на современную массовую застройку, то чаще всего в квартирах в новостройках кухня объединена с гостиной и занимает большую часть жилища. Во многих домах архитекторы проектируют свободную планировку, чтобы будущие жильцы могли сами решить, где у них будет кухня, где гостиная, а где спальня. Руководитель блока отделки группы компаний ПИК Елена Васильева рассказала, как меняется планировка квартир с годами и какие сейчас тренды в массовом строительстве.

ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВА

Руководитель блока отделки, департамент продукта, ГК ПИК

— Сейчас все чаще люди отдают предпочтение кухне, объединенной с гостиной. Готовить в большом количестве нет необходимости, а значит, и кухня зачастую несет скорее декоративный характер. Конечно, отказаться от нее полностью пока никто не рискует. Даже в студии всегда предусмотрено место для небольшой кухонной мебели.

В нашей стране большой процент жилого фонда занимают панельные здания, построенные в последние 50 лет. В 1960-х годах в стране продолжалось массовое строительство блочных пятиэтажек. Площадь кухни в таких квартирах всего 4–7 кв. м. Тогда впервые начали делать раздельные санузлы, а в домах появились лифты. Через 20 лет на смену пришли новые более высокие панельные дома: увеличилась площадь кухни до10 кв. м, и в целом увеличились размеры всех жилых помещений, появились большие лоджии. Тогда жильцы использовали лоджии как место для хранения, заставляя их стеллажами до потолка. В этих домах почти все стены были панельными, и сделать перепланировку в них почти невозможно: владельцы таких квартир не могут объединить кухню с гостиной или сделать другое зонирование.

20 лет назад началось активное строительство новых панельных домов. В больших квартирах появился второй санузел, а некоторых квартирах — небольшие кладовки. Современные дома серии ПИК сильно отличаются от своих предшественников. Прежде всего в них из-за пересмотра конструктивной схемы большинство стен не несущие, в связи с чем клиент может при необходимости изменить планировочное решение. В домах мы изменили размер ванной комнаты: теперь в ней оставлено место под стиральную машину, в старых панельных домах, этого, конечно, не было. Также в больших квартирах мы предусматриваем место под хранение: кладовки или гардеробные комнаты.

У нас, например, в каждой градации (однокомнатная, двухкомнатная, трехкомнатная и так далее) есть варианты с кухнями «классика» или «евро», то есть объединенная кухня с гостиной. Сейчас общая тенденция в зонировании квартиры — это небольшие спальни и просторная общая зона, чтобы семья могла провести время вместе за ужином или вечером за просмотром кино.

Наталья Кудрявцева