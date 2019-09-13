Президент Филиппин посоветовал стрелять в ноги чиновникам-взяточникам

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что граждане могут стрелять в ноги чиновникам, которые требуют взятку. «Если вы платите налоги, сборы, таможенные пошлины и так далее, а эти дураки требуют взятку, ударьте их. Если у вас есть оружие, вы можете выстрелить в них, но не убивайте их, потому что иначе вы можете не получить помилование в результате разбирательств»,— сказал господин Дутерте (цитата по Manila Bulletin).

По его словам, единственным наказанием для тех, кто выстрелит в ноги чиновнику-взяточнику, будет «лишь серьезные телесные наказания», но не тюрьма. Он заявил, что, если взяточник обнаружится в его офисе, он вызовет его к себе и разрешит дать ему три пощечины.

Ранее президент Филиппин в рамках «войны с наркотиками» максимально расширил полномочия полицейских, которые могут безнаказанно убивать наркоторговцев, наркодилеров, наркоманов и даже просто подозреваемых в торговле, хранении или употреблении наркотиков. По мнению господина Дутерте, те, кто связан с наркотиками,— это «преступники», поэтому убийство таких людей «оправдано». По официальным данным, за это время в ходе полицейских операций погибли не менее 6 тыс. филиппинцев.

Международная правозащитная организация Amnesty International сравнила «войну с наркотиками» с «масштабной кампанией убийств» и «преступлением против человечности».

Об антинаркотической кампании господина Дутерте читайте в публикации “Ъ” «Полицейские Филиппин будут стрелять друг в друга».