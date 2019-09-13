СКР подтвердил возбуждение дела о мошенничестве с пенсионными накоплениями

Следственный комитет России (СКР) подтвердил возбуждение уголовного дела по факту покушения на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ) с пенсионными накоплениями граждан. Ранее об этом сообщал источник “Ъ”.

«По данным следствия, в период с 2018 по 2019 год ряд лиц, имея умысел на хищение денежных средств, осуществили фальсификацию более 500 тыс. заявлений от имени граждан о досрочном переводе их накопительной части пенсии в ряд негосударственных пенсионных фондов»,— говорится в сообщении ведомства. После этого мошенники направили заявления в отделения Пенсионного фонда РФ (ПФР), преимущественно в отделение по Москве и Московской области, уточнил СКР.

Источник “Ъ” отмечал, что предполагаемый ущерб может составить миллиарды рублей. По их данным, средства были переведены из ПФР в «ВТБ Пенсионный фонд», НПФ «Согласие», «Социум», «Газфонд ПН». В махинациях подозревают агентов, оказывающих услуги НПФ.

Подробнее — в материале “Ъ” «Пенсии разошлись по частным фондам».