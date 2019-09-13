Дело обвиняемого в покушении на мошенничество в 10 млн рублей адвоката из Удмуртии направят в суд

Уголовное дело о покушении на мошенничество в 10 млн руб., возбужденное в отношении адвоката, направят в Устиновский райсуд Ижевска. Обвинительное заключение утвердил зампрокурора республики, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что в апреле 2019 года адвокат предложил потерпевшему урегулировать проблемы, связанные с возбуждением в отношении него уголовных дел. Для этого он сообщил заведомо ложные сведения о возможности повлиять на решения, принятые судьями и должностными лицами внутренних дел. Для этого он предложил собрать 10 млн руб., из них 9 млн руб. предназначались для взятки должностных лицам, а 1 млн руб. — самому адвокату за посредничество. Злоумышленника задержали с поличным сотрудники УФСБ России при получении первой части денег в размере более 1,1 млн руб.

Напомним, в июне 2016 года СУ СКР по Удмуртии сообщал, что 35-летнего адвоката из Удмуртии обвиняют в покушении на мошенничество на 10 млн руб. Тогда в отношении обвиняемого возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере), его заключили под стражу.