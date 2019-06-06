Адвоката из Удмуртии обвиняют в покушении на мошенничество на 10 млн рублей

35-летнего адвоката из Удмуртии обвиняют в покушении на мошенничество на 10 млн руб., сообщает пресс-служба СУ СК России по региону. В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). В настоящее время он заключен под стражу.

По данным следствия, обвиняемый требовал с гражданина 10 млн руб. под предлогом их передачи в качестве взяток судьям и должностным лицам за вынесение решений в его интересах и прекращении уголовного дела, находящегося в производстве у следователя. Адвоката задержали с поличным сотрудники ФСБ при получении первой части денег в размере более 1 млн руб.