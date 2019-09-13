У аэропорта Кольцово может появиться памятник Демидову

Напротив екатеринбургского аэропорта Кольцово могут установить памятник промышленнику Акинфию Демидову. С таким предложением к губернатору Евгению Куйвашеву обратились владельцы Кольцово — холдинг «Аэропорты регионов».

По словам губернатора, он бы хотел обсудить эту идею с жителями города. Бюджетные деньги для памятника использоваться не будут, сообщил господин Куйвашев на своей странице в Instagram.

В декабре 2018 года аэропорту Кольцово присвоили имя Акинфия Демидова. Это произошло в рамках общенационального конкурса «Великие имена России», стартовавшего 11 октября. В нем участвовали 45 аэропортов, которым с помощью голосования выбирали дополнительные имена. В шорт-лист для екатеринбургского аэропорта вошли писатель Павел Бажов, промышленник Акинфий Демидов и полководец Георгий Жуков. Выдвинутые в лонг-листе первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель и первый президент России Борис Ельцин не набрали необходимого количества голосов.

Как уральские аэропорты получили дополнительные имена — в материале “Ъ-Урал”