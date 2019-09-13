«Ленфильм» не сможет самостоятельно погасить кредит

Глава банка ВТБ Андрей Костин заявил, что «Ленфильму» для погашения кредита нужна господдержка, самостоятельно киностудия погасить его не сможет, сообщает ТАСС.

Господин Костин добавил, что это он посоветовал главе совета директоров «Ленфильма» Федору Бондарчуку обратиться к президенту РФ Владимиру Путину за господдержкой. Но если поддержка оказана не будет, «то он погасить его не сможет, какие-то решения надо принимать»,— считает глава банка ВТБ.

Кредит киностудии на сумму 1,53 млрд руб. был выдан под гарантию российского правительства.