Нормативы накопления мусора сократили в Удмуртии для торговых объектов

Власти Удмуртии сократили нормативы накопления мусора для объектов торговли. Соответствующее постановление опубликовано на сайте главы и правительства Удмуртии. Оно вступит в силу 22 сентября.

Согласно документу, мусорный норматив для объектов непродовольственной торговли сократится с 80,6 кг до 9,8 кг в год с одного квадратного метра. Для остальных объектов торговли годовой норматив составит 74,9 кг на 1 кв. м.

Напомним, что ранее предприниматели сферы торговли Удмуртии жаловались на увеличение расходов на вывоз мусора в 10 и более раз с начала действия новых тарифов за обращение с отходами. Нормативы накопления мусора для юрлиц зависели от вида деятельности организации и сильно разнились. Офисы, например, платят 7 руб. за 1 кв.м., а торговые объекты — 38 руб.