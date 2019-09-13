Первое заседание нового состава Госсовета Татарстана состоится 20 сентября

Президиум Госсовета назначил первое организационное заседание нового состава парламента на 20 сентября. На нем планируется избрать спикера Госсовета и его заместителей, сформировать парламентские комитеты и новый президиум.

Также 20 сентября будет принято решение о новом представителе Госсовета в Совете федерации.

Напомним, новый состав парламента сформирован по итогам выборов 8 сентября. 85 мандатов получила «Единая Россия», еще пять — близкие к ней самовыдвиженцы. От КПРФ прошли шесть депутатов, от «Справедливой России»,ЛДПР и Партии роста — по одному.

В руководстве Госсовета могут произойти изменения. Как сообщал «Ъ-Казань», министр сельского хозяйства Татарстана Марат Ахметов сменит Римму Ратникову на посту заместителя председателя Госсовета республики, который она занимала последние 15 лет.

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"