Эксперимент по маркировке велосипедов начнется в России с 16 сентября

Эксперимент по маркировке велосипедов и велосипедных рам начнется в России с 16 сентября и продлится до 31 мая 2020 года, говорится в постановлении правительства.

Цель запуска пилотного проекта — определить необходимость введения обязательной маркировки велосипедов. Правительство также намерено испытать эффективность механизмов маркировки.

В эксперименте могут поучаствовать производители и импортеры велосипедов. Функции оператора начнет выполнять «Оператор-ЦРПТ», за эксперимент ответственность несут Минпромторг, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, ФСБ, ФНС, ФТС, Роспотребнадзор и другие.

Напомним, с инициативой по проведению эксперимента выступили крупные производители велосипедов, в частности «Веломоторс», «Форвард», «Велобалт» и «Спортмастер».

Подробнее — в публикации “Ъ” «Технику отследят по номерам».