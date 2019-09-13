Спор о компенсации за намывные территории в Воронеже дошел до кассации

ООО «Агентство реконструкции и развития» (АРР) подало в арбитражный суд Центрального округа жалобу на постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 4 июля. Этим постановлением суд отменил решение первой инстанции, которая удовлетворила иск АРР о взыскании с властей 357 млн руб. компенсации за намыв земельного участка на водохранилище в Воронеже.

Выплачивать компенсацию за намыв предстояло правительству области, ставшему собственником участков. ДИЗО обжаловал решение арбитража. Апелляция посчитала ничтожным соглашение о намыве, заключенное с АРР мэрией: городская администрация якобы не могла предоставлять в пользование водохранилище, находящееся в федеральной собственности. После этого Николай Алехин сказал “Ъ-Черноземье” о намерении подать кассационную жалобу.

Подробнее о постановлении апелляционной инстанции - в материале “Ъ-Черноземье”.

Олег Мухин