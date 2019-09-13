Казань готова войти в программу модернизации общественного транспорта

Казань может войти в число пилотных проектов, где планируют реализовать программу развития общественного транспорта. Как выяснил “Ъ”, в данный момент в правительстве идет обсуждение программы, которая включит в себя модернизацию систем перевозок и обновление парков в российских регионах.

Инициатором проекта стал ВЭБ России, рассчитывающий для этих целей получить деньги Фонда национального благосостояния страны. Первоначальные инвестиции оцениваются в 340 млрд руб. (196 млрд из которых потратят на обновление автопарков), но в дальнейшем сумма может вырасти до 2,1 трлн, а число городов-участников может превысить 1 тыс. В рамках программы запланированы введение госрегулирование тарифов, передача перевозочного бизнеса крупным операторам и внедрение концессий для обновления электротранспорта.

Помимо Казани пилотными городами на сегодняшний день готовы стать Екатеринбург, Пермь, Нижний Новгород, Саратов, Тверь, Воронеж, Волгоград, Челябинск и Новосибирск.

"Ъ-Казань"