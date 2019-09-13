В MAN не вели переговоры о строительстве сервисного центра возле курского заповедника

ООО «МАН Трак энд Бас Рус», российское дочернее предприятие MAN Truck&Bus SE, не вело переговоры с белгородским бизнесменом Сергеем Клейменовым по строительству нового сервисного центра. Такой центр стоимостью 130 млн руб. господин Клейменов планировал возвести на трассе М-2 возле границ Центрально-Черноземного государственного природного биосферного заповедника имени Алехина.

«Сергей Клейменов действительно является директором дилерского центра MAN ООО “Оскол Трак” в Белгородской области. Однако господин Клейменов не вступал с головным офисом компании в переговоры о локации нового сервисного центра и тем более не сообщал о планах его размещения в охранной зоне курского Центрально-Черноземного государственного природного биосферного заповедника имени Алехина»,— сказали “Ъ-Черноземье” в компании. Там подчеркнули, что немецкий концерн и его российская дочерняя компания работают «в полном соответствии со всеми законодательными требованиями к предпринимательской, производственной и любой другой деятельности».

Напомним, господин Клейменов подал на заповедник в суд с требованием обязать учреждение согласовать строительство сервисного центра MAN стоимостью 130 млн руб. возле трассы М-2. В заповеднике настаивают, что участок находится в охранной зоне, строительство в которой недопустимо.

Подробнее о конфликте - в публикации “Ъ-Черноземье”.

Олег Мухин