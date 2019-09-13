СКР возбудил дело о многомиллиардном мошенничестве с пенсионными накоплениями

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту покушения на мошенничество с пенсионными накоплениями граждан, сообщили источники “Ъ”. Следователи считают, что в 2017–2018 годах мошенники перевели пенсионные накопления 500 тыс. россиян без их ведома из Пенсионного фонда России в частные.

Предполагаемый ущерб может составить миллиарды рублей. Средства были переведены в «ВТБ Пенсионный фонд», НПФ «Согласие», «Социум», «Газфонд ПН». В махинациях подозревают агентов, оказывающих услуги НПФ.

Ранее Минтруд сообщил, что считает необходимым отменить норму по потере инвестиционного дохода гражданами в случае досрочного перехода из одного пенсионного фонда в другой. Сначала министерство хочет запретить негосударственным пенсионным фондам привлекать агентов, функцию которых выполняют банки, страховщики, брокеры и т. п. Это попытка простыми запретительными мерами решить сложный вопрос, поскольку власти пока не могут справиться с неправомерными переводами накоплений, из-за которых происходят многомиллиардные потери граждан, считают эксперты.

Подробнее — в материале “Ъ” «Пенсии разошлись по частным фондам».