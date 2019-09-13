На улице Петрова в Ижевске вновь провалился асфальт

В Ижевске выявили провал на трассе северо-восточного коллектора канализации возле здания № 39а на ул. Петрова. В ходе обследования сотрудники «Ижводоканала» обнаружили в коллекторе автомобильную покрышку, которая перекрывала сечение трубы на 80%. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Для извлечения покрышки были произведены земляные работы и вскрытие свода трубы на участке, где выполнен ремонт коллектора в августе текущего года. На время проведения аварийных работ движение по одной из полос ул. Петрова затруднено для транспорта»,— говорится в сообщении.

Отметим, что это уже четвертый провал асфальта на этой улице за 2019 год — в прошлые разы это происходило 19 апреля, 28 мая и 24 июля. В каждый раз причинами провалов были разрушение и износ части коллектора водоотведения.