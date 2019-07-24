На улице Петрова в Ижевске образовался провал асфальта

Провал асфальта образовался на проезжей части ул. Петрова в Ижевске. Причиной стал износ и выход из строя коллектора водоотведения диаметром 700 мм, сообщает пресс-служба городской администрации.

Яма появилась между остановками общественного транспорта «Ул. Т. Барамзиной» и «Ул. Петрова» в направлении ул. Ворошилова. Участок огородили, а движение автомобилей организовали по встречной полосе. Яму планируют устранить в течение двух суток.

Отметим, что это уже третий провал асфальта в этом месте за 2019 год — в прошлые разы это происходило 19 апреля и 28 мая. В связи с этим «Ижводоканал» экстренно включил объект в перечень ремонтов на этот год.