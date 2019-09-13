«Левада-центр»: треть мужчин и половина женщин оправдывают сестер Хачатурян

Менее половины россиян (41%) заявили, что согласны с теми, кто оправдывает поступок сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, который, по их утверждению, на протяжении многих лет избивал их и принуждал к действиям сексуального характера. Согласно опросу «Левада-центра», еще 29% респондентов придерживаются противоположного мнения. При этом если о согласии с оправдывающими поступок сестер чаще говорили женщины (47% против 33%), то мужчины чаще не поддерживали эту позицию (31% против 28%).

Кроме того, почти треть опрошенных (31%) знают о применении физического насилия в семьях своего окружения или своей семье. По данным социологов, каждый 14-й житель России (7%) был свидетелем домашнего рукоприкладства в родительской семье, а каждый 20-й (5%) практикует насилие или является его объектом в семье. На вопрос о том, как следует поступить женщине, которую избивает муж, больше половины (59%) призвали обратиться в полицию, 33% — к своим родственникам и друзьям, 20% — к психологу, 11% — к адвокату.

Говоря о примерах домашнего насилия, большинство респондентов отметило рукоприкладство с нанесением тяжелого физического вреда (удары ногами — 75%), без тяжелого физического вреда (пощечины, шлепки — 58%). Среди вариантов ответа также были: сексуальный акт против воли партнера (50%), постоянные унижения и критика (42%), принуждение к аборту (36%), требование показывать переписку в соцсетях (21%), запрет одеваться, как нравится (21%).

Напомним, Кристину, Ангелину и Марию Хачатурян обвиняют в убийстве отца, который, по их утверждению, на протяжении многих лет избивал их и принуждал к действиям сексуального характера. Им вменяют убийство группой лиц по предварительному сговору.

Позже, по данным “Ъ”, следователи Следственного комитета России (СКР) вручили защитникам сестер Хачатурян официальное постановление об отказе возбудить в отношении отца уголовное дело за истязание девушек и сексуальные домогательства в связи с его смертью. При этом сами факты издевательств следствие подтвердило. Адвокаты обвиняемых считают, что это обстоятельство поможет им доказать, что доведенные до отчаяния девушки действовали в пределах необходимой самообороны, а потому их уголовное преследование подлежит прекращению.

Подробнее — в материале “Ъ” «Сестер Хачатурян признали жертвами своего отца».