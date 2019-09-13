В Комсомольске-на-Амуре из-за паводка закрылся аэропорт

Аэропорт Комсомольска-на-Амуре временно приостановил работу из-за затопления взлетно-посадочной полосы. «Аэропорт не принимает и не отправляет суда из-за выхода грунтовых вод, полностью затоплена взлетно-посадочная полоса»,— говорится в сообщении на сайте аэропорта.

Все рейсы, запланированные на 13 сентября, из Сахалинского аэропорта в Комсомольск-на-Амуре были перенесены на 16 сентября. Рейсы в Хабаровск — на 17 сентября.

С 29 июля в Хабаровском крае сохраняется режим ЧС регионального характера. В Комсомольске-на-Амуре остаются подтопленными 992 приусадебных участка, 454 подвала. В двух пунктах временного размещения людей остается 42 человека. При этом уровень реки Амур в районе Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре начал снижаться. Гидрологи отмечают, что уровень реки будет падать медленно, вода может уходить вплоть до середины октября.