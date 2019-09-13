КамАЗ занимается разработкой беспилотного грузовика без кабины

ПАО «КамАЗ» в данный момент разрабатывает беспилотный грузовик без кабины. Об этом “Ъ” заявил глава проекта «Реинжиниринг автопроизводства и создание перспективного семейства КамАЗ» Ханс Петер Мозер.

По его словам, на сегодняшний день проект работает над созданием нового поколения грузовиков с электронной архитектурой, подготовленной к работе технологии автономного вождения. На территории Европы беспилотники уже прошли тестирования. В частности, ежедневно они двигаются в составе автоколонны из Германии в Италию. Первым грузовиком управляет водитель, а второй едет сам, при этом автомобилист сидит за рулем, но ничего не делает.

Господин Мозер добавил, что в России в настоящее время нет монетизации автономного транспорта на дорогах общего пользования, которая существует лишь на закрытых территориях.

Ранее сообщалось, что КамАЗ будет проводить испытания беспилотных грузовиков на закрытой территории завода.

"Ъ-Казань"