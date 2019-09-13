Патриарх Кирилл переносит свой приезд в Самару

Сроки приезда Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Самарскую область переносятся на 26 и 27 сентября. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба облправительства.

В рамках пастырского визита в Самарскую митрополию Святейший Патриарх Кирилл побывает в областном центре и Тольяттинской епархии, которая была создана по решению Священного Синода 9 июля 2019 года. В Тольятти Патриарх 26 сентября посетит православный институт, а также возглавит всенощное бдение в кафедральном храме епархии – Преображенском соборе.

Патриаршая литургия и чин великого освящения Софийского собора в Самаре запланированы на 27 сентября.

Приезд Патриарха Кирилла изначально был запланирован на 20 и 2 сентября. Предварительное согласие посетить Самарскую область патриарх дал в августе прошлого года во время личной аудиенции с губернатором и главой митрополии.

Андрей Сазонов