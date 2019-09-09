Патриарх Кирилл посетит Самарскую область 20 и 21 сентября

В Самарской области ожидается визит Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который посетит регион 20 и 21 сентября. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба облправительства.

В рамках пастырского визита в Самарскую митрополию Святейший Патриарх Кирилл побывает в областном центре и Тольяттинской епархии, которая была создана по решению Священного Синода 9 июля 2019 года. В Тольятти Патриарх посетит православный институт, а также возглавит всенощное бдение в кафедральном храме епархии – Преображенском соборе. Патриарх также освятит закладной камень на месте строительства храма в честь Успения Пресвятой Богородицы на территории Свято-Троицкого женского монастыря в селе Ташла Ставропольского района.

В праздник Рождества Пресвятой Богородицы, 21 сентября 2019 года, пройдет Патриаршая литургия и чин великого освящения Софийского собора в Самаре.

Предварительное согласие посетить Самарскую область патриарх дал в августе прошлого года во время личной аудиенции с губернатором и главой митрополии.

Андрей Сазонов