«Талан» запустил премиальную рассрочку: 0% годовых на квартиру в «Доминанте»

Федеральный застройщик «Талан» запустил премиальные условия покупки жилья в жилом комплексе «Доминант». Программа позволяет клиентам забыть о процентах и оплачивать только «чистую» стоимость квартиры.

Индивидуально для каждого клиента будет составлен график оплаты. В зависимости от собственных финансовых планов и возможностей клиент сам выбирает первоначальный взнос (не менее 50% стоимости) и график ежемесячных выплат по рассрочке. Срок рассрочки может быть практически до ввода дома в эксплуатацию.

Эксперты отмечают, что получить рассрочку от компании «Талан» гораздо проще, чем ипотечный кредит. При оформлении не требуется каких-либо документов о финансовом положении.

Жилой комплекс «Доминант» находится в самом центре города, на пересечении улиц Луначарского и Борчанинова. Это первый в Перми дом high-класса. На стилобате будет расположен лаундж-двор с премиальными зонами отдыха: от гамака до водных развлечений. В доме предусмотрена шестиуровневая система безопасности.

Часто девелоперы, работающие на рынке Перми, закладывают в проект небольшие по площади квартиры. Но вдохновляющее место для отдыха и простых семейных радостей не может быть компактным. Чтобы жить полной жизнью, важно иметь просторное жилье, где каждый метр выполняет свою функцию, а каждый член семьи имеет возможность заниматься любимым делом, никому не мешая. Поэтому в жилом комплексе «Доминант» по-настоящему просторные квартиры.