Ford после ухода с российского рынка выплатит компенсации не всем дилерам

Совместное предприятие Ford Sollers после ухода с российского рынка предложит компенсацию только тем, кто сохранит сервисный центр и будет дальше продавать коммерческие автомобили компании, сообщили «Ведомости» со ссылкой на три дилерские компании Ford. В самом Ford Sollers информацию о компенсациях комментировать отказались.

По словам менеджеров, автоконцерн ничего не предложил дилерским компаниям, которые отказались от сотрудничества с ним при подписании документов с новым СП. Марка Ford остается на рынке, а закрытие салонов — решение самих дилеров, объяснили менеджеры. По их словам, те, кто продолжит работать с Ford, получат компенсацию части расходов на фирменную идентификацию автосалонов (элементы мебели, вывески и проч.). Один из дилеров отметил, что сумма компенсации зависит от формы дальнейшего сотрудничества.

Компании, которые продолжат работу в качестве центров по продаже коммерческих автомобилей и сервисному обслуживанию всех моделей марки, получат или уже получили в среднем до 1 млн руб. на один салон. Те, кто будет продолжать заниматься только сервисным обслуживанием автомобилей Ford, получат в среднем 1–3 млн руб.

Напомним, в январе Ford объявил масштабную реорганизацию бизнеса в Европе, которая коснется и РФ, а в марте 2019 года американский концерн и «Соллерс» сообщили об изменениях структуры СП Ford Sollers и уходе Ford из легкового сегмента в РФ. Этот сегмент в компании сочли убыточным. Компания сохранит производство модели Transit на базе завода в Елабуге (Татарстан) — «Соллерс» будет развивать ее в рамках специнвестконтракта (дает налоговые льготы в обмен на инвестиции), куда также вошли модели УАЗ. Остальные два завода компании планируется продать.

Подробнее об уходе Ford из России — в публикации “Ъ” «Ford еще надеется продать заводы в России».