В Екатеринбурге вновь приостановлена реконструкция Зеленой Рощи

Реконструкция парка Зеленая Роща в Екатеринбурге вновь остановлена, рассказали в пресс-службе мэрии. В ходе раскопок на территории парка нашли насыпной слой. Археологи полагают, что это может быть старинное захоронение. «Археологи работают уже две недели и они не ограничены во времени. Итоговое заключение выдадут только по итогам исследования»,— рассказали в пресс-службе.

Реконструкцией парка занимается АО «Свердловскавтодор» (структура УГМК). Сумма контракта —130,7 млн руб. Все работы должны быть выполнены не позднее 23 октября 2020 года. Известно, что в результате реконцепции в парке планировали добавить беговую дорожку в форме эллипса и скамейки по внутреннему кругу площади. Также проект предусматривал появление деревянных трансформируемых навесов. На границе с монастырской территорией планировали установить памятную стелу.

Против реконструкции выступает сообщество «Парки и скверы Екатеринбурга». Общественники требуют остановить работы, так как парк является особо охраняемой природной территорией, а работы предполагают вырубку деревьев.

Осенью 2018 года археологи обнаружили на территории парка захоронения двухвековой давности. Всего за историю парка там обнаружено более 400 могил конца XVIII-начала XIX века.