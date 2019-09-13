«Нет лучшего подарка оппозиции, чем сделать из нее жертву полицейского произвола» Дмитрий Дризе — об обысках у соратников Навального

Спецоперация в штабах Алексея Навального: у соратников оппозиционера по всей стране прошли обыски. Силовики изымали компьютерную технику и допрашивали сотрудников отделений Фонда борьбы с коррупцией. По словам представителей ФБК, следственные действия проводились в рамках дела об отмывании средств, полученных преступным путём. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что происходящее идет только на пользу Навальному и его команде.

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Четверг 12 сентября 2019 года имеет шанс войти в историю как день проведения беспрецедентной по своим масштабам полицейской операции. Она шла по всей стране — по меньшей мере, в 40 российских городах, от Москвы до Владивостока. Как утверждают правозащитники, число задействованных силовиков превысило 1 тыс. человек. Что же случилось?

Следственный комитет проводил обыски и в штабах, и по месту жительства соратников Алексея Навального, а также их близких родственников. Изымались компьютеры, телефоны и другая техника. Указанные граждане опрашивались в качестве свидетелей. По их собственным словам, им заблокировали счета и кредитные карты.

В чем причина? СК возбудил дело, которое получило условное название «дело о миллиарде Навального». По версии следствия, с января 2016-го по декабрь 2018 года лица, имеющие отношение к Фонду борьбы с коррупцией, получили преступным путем крупную сумму денег в рублях и валюте.

Как подчеркивают в СКР, этот факт был известен в ФБК. Средства были будто бы отмыты через банки путем внесения их на расчетные счета через банкоматы города Москвы. После этого все средства были перечислены на счета фонда. Помимо этого, сотрудников Навального подозревают в уклонении от уплаты налогов за несколько лет. Изначально считалось, что речь идет о сумме в 1 млрд руб. Однако источники “Ъ” сообщили: цифра все-таки скромнее – 75 млн руб. Иных подробностей по данному делу нет.

Понятно, что выводы о виновности или невиновности фигурантов — дело суда. Однако возникают вопросы. Слишком все выглядит расплывчато. Хотя никто не спорит: если это действительно так, отмывание денег — безусловно, преступление, за которое необходимо наказывать согласно закону.

Но вот деталь: масштабная спецоперация проводилась менее чем через четыре дня после региональных выборов.

На них Алексей Анатольевич протестировал систему так называемого «Умного голосования». В результате, как он считает, удалось добиться снижения представительства «Единой России» в законодательных собраниях регионов и, главное, в Московской городской думе. Именно с этим политик и связывает волну обысков — считает это местью со стороны власти, которая, в свою очередь, происходящее никак не комментирует, хотя итоги «Умного голосования» активно обсуждаются в обществе, и даже в Государственной думе. Комментарии в основном такие: так называемые системные открещиваются от этого самого «Умного голосования». Говорят, что победили сами без его поддержки.

Вот здесь непонятно: зачем еще больше раскручивать Навального? Такое впечатление, что это делается специально.

Нет лучшего подарка любой оппозиции, чем сделать из нее жертву полицейского произвола.

Из регионов только об этом и пишут, все социальные сети завалены: вот девушку раздели или молодых совсем безобидных на вид людей лицом в пол, двери пилят болгаркой. Обращаются как с закоренелыми преступниками. Поставьте себя на место совсем несведущего человека — так ведь заподозрит эту самую месть. Или же профилактику, чтобы впредь неповадно было. И Навальному — большой подарок. Он в центре внимания.

Это непохоже на прорыв в прекрасное будущее. И опять эти иностранные корреспонденты все видят. Опять будут неприятные вопросы задавать про репрессии. У нас же их нет — у нас же свободные выборы, не правда ли?